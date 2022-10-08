Мишустин распорядился создать ФГУП «Запорожская АЭС»

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Вывеска на здании Запорожской атомной электростанции

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская АЭС», следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации. В тексте распоряжения указано, что Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия, утвердить устав ЗАЭС и его фонд в размере 500 тысяч рублей.

Определить, что основной целью предприятия является обеспечение безопасности и экономически эффективного производства электрической и тепловой энергии (мощности) атомными станциями, оказания системных услуг, услуг по передаче электрической энергии и тепловой энергии, — сказано в тексте документа.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга заявил, что Энергоблоки Запорожской атомной электростанции будут запускать только после выполнения регламентных работ. По его словам, этот процесс контролируют Росэнергоатом и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

До этого стало известно, что на Запорожской АЭС, где ранее была приостановлена работа всех реакторов из-за обстрелов ВСУ, начались работы по запуску двух энергоблоков. Последний работавший реактор был заглушен 11 сентября. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной станцией в Европе, на ней задействовано шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На сегодняшний день объект не вырабатывает электроэнергию.