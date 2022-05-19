Правительство РФ утвердило программу льготного кредитования для бизнеса Правительство РФ утвердило программу льготного кредитования компаний для закупки импорта

Михаил Мишустин / Фото duma.gov.ru

Кабмин РФ по поручению главы государства запускает специальную программу льготного кредитования для предприятий, закупающих приоритетную импортную продукцию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ. Уточняется, что поддержка необходима в первую очередь компаниям, которые в нынешней ситуации вынуждены искать новых поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для своей деятельности.

Стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле «30% от ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта», в целом около 7%. Разница будет компенсирована банкам за счет субсидий из федерального бюджета, — говорится в сообщении.

Кабмин сообщает, что в списке важной для импорта продукции — электроника, транспортные средства, строительные материалы, станки, сельхозтехника, фармацевтическая продукция и ряд продовольственных товаров.



Ведомство также уточняет, что в случае закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год, а для машин, оборудования и средств производства — три года.

Накануне стало известно, что из-за прекращения импорта из Европы переработчики текстиля в России остались почти без сырья. Теперь в стране необходимо нарастить сбор вторичного текстиля в семь раз. Это возможно сделать за счет масштабной системы сбора старой одежды, аналогичной системе сбора макулатуры.