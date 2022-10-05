Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России в 2022 году Мишустин спрогнозировал рекордный урожай фруктов в России — 1,5 млн тонн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году в России ожидается рекордный урожай фруктов, заявил в ходе XIV Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2022» премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, общая масса выращенных плодов и ягод может составить свыше 1,5 млн тонн, передает РИА Новости.

Видим мы также успехи и при производстве фруктов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Ожидаем рекорд — свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод, — отметил Мишустин.

Он также рассказал, что правительство России готово оказать необходимую помощь при проведении осенних полевых работ. Речь идет в том числе о завершении уборочной кампании, севе озимых, закладке садов и виноградников.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в сложившейся непростой ситуации Россия закроет не только все свои потребности по зерну, но и сможет поставлять его в другие страны. На совещании о ходе сезонных полевых работ он подчеркнул, что в этом году будет собран огромный урожай, возможно, рекордный. По словам президента, на данный момент собрано 138,7 млн тонн зерна, ожидается, что всего будет собрано 150 млн тонн.