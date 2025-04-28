Мишустин сделал заявление о подвиге защитников страны в годы ВОВ Премьер Мишустин: Россия гордится подвигом защитников страны в период ВОВ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Михаил Мишустин

Россия гордится подвигом защищавших независимость родины во время Великой Отечественной войны, заявил премьер Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». Он напомнил, что в годы ВОВ погибли десятки миллионов человек, война затронула каждую семью в СССР, передает корреспондент NEWS.ru.

Совсем скоро мы будем отмечать важную дату — восьмидесятилетие Великой Победы. Мы гордимся подвигом всех, кто самоотверженно защищал независимость Родины. Они настоящие герои, чья отвага и преданность делу вдохновляют нас и сегодня, — сказал Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что одолеть нацизм во имя жизни будущих поколений в свободной стране удалось благодаря «мужеству и стойкости духа наших людей», а также их сплоченности перед лицом врага. Также Мишустин отметил подвиг тружеников тыла.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой введения особого статуса «опекуна ветерана ВОВ» для граждан, ухаживающих за участниками Великой Отечественной войны. Парламентарий отметил, что около семи тысяч ветеранов в России нуждаются в помощи при получении пенсий, решении бытовых и финансовых вопросов. Милонов подчеркнул важность признания заслуг таких опекунов и предложил рассмотреть возможность материального поощрения их труда.