Мишустин: Россия станет главным экспортером подсолнечного масла в мире Мишустин заявил о готовности России стать главным экспортером подсолнечного масла в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности России стать главным экспортером подсолнечного масла в мире, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. По его словам, показатели самообеспеченности РФ этой продукцией превысят 200%, что более чем в два раза выше требований доктрины продовольственной безопасности.

Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортёром подсолнечного масла, — отметил Мишустин.

Он добавил, что в бюджете также предусмотрены субсидии на стимулирование производства масличных культур, которые помогут российским аграриям сохранить конкурентоспособность.

Ранее ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный заявил, что из-за неурожая оливок в Европе может вырасти спрос на подсолнечное масло из России. Он отметил, что засуха ударила по всем масличным культурам, включая подсолнечник, что приведет к дефициту продукта на европейском рынке.

В этой ситуации запасы подсолнечника, которые есть у России, будут востребованы и в виде семечек, и в виде готового продукта, и в виде масла, отметил эксперт.