Мишустин: Россия и Армения успешно сотрудничают в условиях санкций

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Никол Пашинян, Михаил Мишустин

Россия и Армения успешно реализуют двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в условиях санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с коллегой из Армении Николом Пашиняном. По его словам, совместно с армянскими партнерами они принимают оперативные решения, направленные на защиту сотрудничества.

Совместно с армянскими партнерами мы принимаем оперативные решения, которые направлены на защиту нашего торгово-экономического сотрудничества в условиях, в том числе, незаконных санкций в отношении Российской Федерации, — сказал глава российского кабмина.

Как отметил российский премьер, эта работа приносит результаты. Так, например, в первой половине этого года двусторонний товарооборот увеличился на 42% и превысил 1,6 миллиарда долларов.

Мишустин также высказался в пользу создания комфортных условий для деятельности бизнесменов двух стран.

Хорошей площадкой для этого станет проводимая в сентябре в Армении при участии ВЭБ.РФ бизнес-миссия российских компаний. Наш заместитель председателя правительства Алексей Логинович Оверчук ее возглавит, — подчеркнул Мишустин.

Ранее по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Пашиняном. Стороны продолжили обсуждение ситуации вокруг Карабаха. Помимо региональной повестки лидеры затронули некоторые актуальные темы дальнейшего развития двусторонних отношений между Москвой и Ереваном.