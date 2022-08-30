Мишустин: России требуется серьезная донастройка финансовой системы

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Михаил Мишустин

России необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций и ограничений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, по его словам, нужно интенсивнее заниматься внедрением цифровых активов, гарантирующих бесперебойную оплату импорта и экспорта, сообщается на сайте кабмина.

В условиях санкций и ограничений требуется ее (финансовой системы. — NEWS.ru) серьезная донастройка. Прежде всего — чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места, — сказал Мишустин.

Он отметил, что первоочередной задачей является принятие среднесрочных мер, направленных на восстановление темпов роста. Для этого необходимо комплексное развитие всех секторов экономики.

Премьер также сделал акцент на обеспечении технологической независимости инфраструктуры и кибербезопасности финансовых организаций. Он призвал интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов.

Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт, — заявил премьер.

Накануне глава правительства предупредил, что в ближайший квартал около 200 тысяч россиян могут стать безработными. Он подчеркнул, что власти должны помочь им с трудоустройством. Премьер также заверил, что в бюджете предусмотрены расходы на оказание поддержки россиянам, столкнувшимся с подобными трудностями.