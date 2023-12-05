Мишустин рассказал, сколько денег выделили в России на нацпроекты Мишустин: РФ выделила 21 трлн рублей за пять лет на выполнение нацпроектов

Правительство за пять лет направило на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, переданных на сайте Кабмина, в центре внимания этих инициатив — граждане страны, повышение качества их жизни.

Общий объем финансирования нацпроектов за пять лет составил около 21 трлн рублей. В текущем году из федерального бюджета направлено около трех трлн рублей. В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни, — заявил Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед кабмином задачу до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный на период до 2030 года. Согласно поручению президента, проект должен предусматривать мероприятия по сбору данных с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передаче данных и развитию систем связи нового поколения, созданию инфраструктуры с использованием отечественного оборудования, технологий и ПО, в том числе облачных платформ, центров обработки и вычислительных мощностей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сокращение расходовбюджета не повлияет на реализацию нацпроектов. По его словам, они являются абсолютным приоритетом, однако по некоторым позициям можно сэкономить.