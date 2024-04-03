Мишустин рассказал об успехах российской экономики Мишустин: ВВП России вырос на 3,6% по итогам 2023 года

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Михаил Мишустин

Валовой внутренний продукт России вырос на 3,6% в 2023 году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за прошлый год. По его словам, показатель ВВП стал в два раза выше среднего показателя у государств с развитой экономикой. Как подчеркнул Мишустин, несмотря на расширение санкционного давления, РФ успешно прошла тяжелый период первоначальной адаптации.

Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран, — сказал Мишустин.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия в условиях санкций располагается на пятом месте среди мировых экономик, что является примером для подражания. По словам главы государства, РФ станет четвертой экономикой мира по размеру ВВП с учетом ограничительных мер. Мадуро добавил, что Каракас намерен следовать примеру Москвы и продолжить свой рост и процветание.