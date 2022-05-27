Мишустин заявил о минимальной инфляции в России с начала века Мишустин заявил, что инфляция в России с начала мая достигла минимума с 1999 года

Михаил Мишустин / Фото Russian State Duma Press Service/via Globallookpress.com

Инфляция в стране с начала мая достигла минимума с 1999 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами IV конкурса управленцев «Лидеры России». По его словам, которые приводит РИА Новости, за последнюю неделю зафиксирована дефляция. Глава кабмина добавил, что профицит платежного баланса влияет в том числе на обменный курс.

Согласно последним данным, инфляция практически остановилась. За первые 20 дней мая она достигла минимума с 1999 года, мы смотрели с нашими аналитиками. А за последнюю неделю зафиксирована уже дефляция, — сказал Мишустин.

Он также подчеркнул, что товарного дефицита, сокращения производства и взрывного роста безработицы в России не произошло, не наблюдается и товарный дефицит. В текущей ситуации необходимо дать возможность торговле и предприятиям адаптироваться к новой логистике и финансовым условиям, продолжил премьер.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе I Евразийского экономического форума заявил, что коллективный Запад, который санкциями стремится навредить Москве, ими же наносит ущерб себе. Глава государства подчеркнул, что ограничения дают возможность сызнова наладить экономику, что делает Россию только сильнее.