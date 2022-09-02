Правительство подготовило все документы для социальных выплат гражданам Донецкой, Луганской Народных республик и Украины, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС. Он добавил, что в этом году на эту форму поддержки направят порядка 10,5 млрд рублей,
По поручению президента правительство подготовило все документы, которые нужны для социальной помощи гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также лицам без гражданства, прибывшим в Россию, — сказал он.