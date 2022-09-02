Правительство подготовило все документы для социальных выплат гражданам Донецкой, Луганской Народных республик и Украины, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим в Россию, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС. Он добавил, что в этом году на эту форму поддержки направят порядка 10,5 млрд рублей,