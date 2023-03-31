Мишустин рассказал о укреплении зоны СВО Мишустин: большая часть фортификационных сооружений на линии размещения ВС РФ уже оборудована

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащие обустраивают фортификационные сооружения на Запорожском направлении

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности продолжения строительства фортификационных сооружений на линии размещения российских войск. Глава правительства в ходе заседания Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ сообщил, что большая часть сооружений уже полностью оборудованы, поручив Минстрою завершить работы в короткий срок и передать укрепления в распоряжение Минобороны.

Важно продолжать возведение фортификационных сооружений на линии размещения наших войск. Большая часть из них уже полностью оборудованы, также для пограничной службы строятся новые <...> опорные пункты, — заявил Мишустин.

Премьер добавил, что материальная и социальная поддержка военнослужащих остается приоритетом. Он напомнил, что в бюджете предусмотрены средства для того, чтобы бойцы получали денежное довольствие и другие выплаты. Мишустин подчеркнул, что все средства должны поступать защитникам своевременно и в полном объеме.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил ввести новый статус «ветеран военной журналистики» для военкоров. СЖР уже работает над этим вместе с Минцифры. По мнению Соловьева, статус «участник боевых действий» не подходит журналистам, которым воспрещается держать в руках оружие, за исключением крайне экстремальных ситуаций.