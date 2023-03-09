Мишустин рассказал о новой льготе для мобилизованных и участников СВО Мишустин: участники СВО получат отсрочку регистрации прав на купленное по ипотеке жилье

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Правительство России смягчит условия ряда ипотечных программ, нововведения затронут граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации и непосредственно участвующих в спецоперации, сообщил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводятся на сайте правительства. Речь идет о программах «Льготная ипотека» и «Дальневосточная ипотека».

Для них в рамках «Льготной ипотеки» приостанавливается действие нормы о предельном сроке государственной регистрации прав на индивидуальные дома, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» — о предельном сроке регистрации по адресам построенных или приобретённых жилых помещений, — сказал Мишустин.

Премьер также добавил, что еще одно нововведение касается объектов, на покупку которых можно взять кредит. У участников «Льготной ипотеки», «Семейной ипотеки», «Дальневосточной ипотеки» и «IT-ипотеки» появится возможность оформить кредиты на жилье, входящее в состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов. При этом необходимо, чтобы пайщики были первыми собственниками этих помещений.

Ранее сообщалось, что граждане, которые отправились в зону спецоперации добровольцами, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. На основании этих документов они смогут претендовать на полагающиеся по закону льготы. Удостоверения будут выдавать военкоматы.