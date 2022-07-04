Мишустин рассказал, в какую сторону пойдет развитие России Мишустин: надо перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях РФ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости перехода на другую модель развития во всех сферах РФ. По его словам, государство должно сменить вектор прогресса с «догоняющего» на «опережающий». Мишустин считает, что только таким образом российский внутренний рынок сможет совершить камбэк, пишет РИА Новости.

Цель одна — перейти от догоняющей модели развития к опережающей. Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт, — заявил Мишустин.

Премьер также подчеркнул важность строительства мощного российского флота. Мишустин отметил, что для этого на отечественных верфях проведут глубокую локализацию производства. Данный процесс затронет все типы судов: атомные ледоколы, газовозы, танкеры, контейнеровозы и небольшие речные трамваи.

Разработана программа развития собственного дизелестроения для оснащения морского, речного флота энергетическими установками. Ее реализация обеспечит все внутренние потребности в низко- и высокооборотных двигателях, — рассказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что макроэкономическая политика РФ демонстрирует эффективность на фоне санкционных ограничений Запада. По словам российского главы, отечественной экономике удалось отстоять финансовую систему, а также положить начало стабилизации промышленного блока. Путин добавил, что Россия планирует расширить «предпринимательские свободы» путем запуска программ льготного кредитования и введения налоговых послаблений.