Мишустин рассказал о масштабных сокращениях госслужащих

Фото: duma.gov.ru

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабном сокращении государственных служащих. По его словам, правительство РФ провело административную реформу, в ходе которой число чиновников сократилось почти на 30 тысяч человек, передает ТАСС.

Мы абсолютно разделяем вашу озабоченность, связанную с необходимостью постоянного совершенствования административной реформы. Хочу сказать, что мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти, — сказал Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.

Премьер-министр добавил, что типизация в количестве департаментов, заместителей министров и других госслужащих была проведена за первый год. Мишустин указал, что реформа контрольно-надзорной деятельности продолжается и имеет «хорошие результаты». Политик отметил «активнейшее» участие сенаторов в реформе.

В 2020 году правительство начало административную реформу. Тогда глава кабмина анонсировал оптимизацию штата в органах исполнительной власти: в министерствах и регионах планировалось сократить 5–10% должностей чиновников, однако в регионах начали «имитировать» сокращения.

Отметим, что в 2019 году Росстат насчитал 2,15 млн чиновников, указав, что этот показатель постоянно растет. Таким образом, сокращение 30 тысяч сотрудников приведет к уменьшению сотрудником госаппаратов на 1,4%.