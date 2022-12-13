Мишустин рассказал, как сильно сократится объем российской экономики Мишустин: ВВП России сократится менее чем на 3% к концу 2022 года

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Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минэкономразвития прогнозирует сокращение российского ВВП менее чем на 3% к концу 2022 года. По словам главы российского правительства, негативные сценарии «алармистов» не претворились в жизнь. Мишустин указал, что прошлый глобальный кризис оказался более серьезным вызовом для российской экономики, передает «Интерфакс».

Министерство экономического развития прогнозирует сокращение ВВП по итогам года на уровне меньше 3%. Конечно, некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали некоторые алармисты в начале года. Даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жестокой, а условия несопоставимы, — заявил Мишустин.

Он отметил, что спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих странах.

Глава правительства подчеркнул, что промышленное производство РФ продолжает постепенно восстанавливаться. По словам Мишустина, в октябре показатели в данной сфере выросли на 5% по сравнению с сентябрьскими расчетами.

Промышленное производство продолжает восстанавливаться в октябре оно выросло относительно сентября больше, чем на 5%. Основной рост мы фиксируем в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Локомотивом выступает машиностроительный комплекс, — заключил Мишустин.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Согласно документу, за этот период дефицит бюджета должен снизиться с 2% до 0,7% ВВП.