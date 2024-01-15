Мишустин рассказал, когда и чем в России заменят иностранные самолеты Мишустин: основу парка российских авиакомпаний составят «Суперджеты» и МС-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет МС-21-300

В течение шести лет в России должно быть построено свыше 600 отечественных самолетов, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщает пресс-служба правительства. Основу парка российских авиакомпаний составят «Суперджеты» и флагманские МС-21.

За следующие шесть лет суммарно должно быть построено свыше 600 полностью отечественных лайнеров. Основу парка российских авиакомпаний составят «Суперджеты» и флагманские МС-21, — сказал премьер.

В частности, отечественным авиаперевозчикам планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 лайнеров МС-21-310, 70 самолетов Ил-114-300, 115 машин Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300. Новый инвестпроект будет профинансирован за счет средств Фонда национального благосостояния. На возвратной основе удастся привлечь свыше 280 млрд рублей.

В конце прошлого года «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщал, что запланированное число Ту-214 выпустить не успевают. В авиаотрасли сомневаются, что проект будет реализован в запланированных объемах.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о планах произвести свыше 1000 отечественных самолетов к 2030 году. Возможно ли выполнить эту задачу, какие авиалайнеры будут производить в РФ, хватит ли их отечественным авиалиниям, насколько безопасно сегодня летать, разбирался NEWS.ru.