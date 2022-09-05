Мишустин распорядился о создании автобронетанковых ремонтных заводов

Фото: government

Премьер Михаил Мишустин

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании двух автобронетанковых ремонтных заводов МО РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Создать федеральное государственное казенное учреждение «71-й автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации и федеральное государственное казенное учреждение «72-й автобронетанковый ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Основной целью новых заводов является ремонт бронетанкового вооружения, техники и автотехники в интересах обороны.

Им будут переданы земельные участки и здания в городе Раменское в Подмосковье (71-й автобронетанковый ремонтный завод) и в городе Каменске-Шахтинском Ростовской области (72-й автобронетанковый ремонтный завод), следует из документа.

Ранее западный журналист Шон Реймен в своей статье для Mirror заявил, что армия Великобритании слишком слаба и мала, чтобы выдержать военное противостояние с Россией, в ближайшее время британские ВС в очередной раз сократят и их численность достигнет минимального размера за последние 200 лет.