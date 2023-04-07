Мишустин раскрыл планы внедрения ИИ в экономику России Мишустин: внедрение ИИ в российскую экономику должно достичь 50% к 2024 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в отечественную экономику на данный момент составляет около 20%. По плану властей, оно должно составлять не менее 50% к 2024 году, рассказал глава правительства на встрече с депутатами Госдумы, сообщает пресс-служба кабмина.

Внедрение сейчас искусственного интеллекта в нашей экономике около 20 процентов. Это уже цифра. К 2024 году план есть — не менее 50 процентов, — подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что данная величина измеряется непросто. Кроме того, глава правительства рассказал о программе «Искусственный интеллект», которая реализуется в России. Так, в рамках подготовки кадров в 2022 году набор в вузы составил 3,2 тысячи студентов и преподавателей, повышающих квалификацию. В стране с 2022 года работает Национальный центр развития ИИ.

Для малого и среднего бизнеса, реализующих проекты искусственного интеллекта правительство выделяет гранты. На развитие отрасли до 2024 года заложено 28 млрд рублей, добавил Мишустин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по развитию искусственного интеллекта в России будет продолжена, но потребуется правовое регулирование. Он добавил, что в совершенствовании технологий ИИ кроются серьезные опасности.