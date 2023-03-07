Мишустин призвал заморозить цены на хлеб Мишустин заявил, что в России цены на хлеб для граждан не должны повышаться.

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В ходе посещения одного из крупнейших московских хлеб-булочных предприятий ООО «КБК «Черемушки» премьер-министр РФ Михаил Мишустин поинтересовался у пекарей об эффективности правительственных мер поддержки отрасли, и, получив утвердительный ответ, призвал заморозить цены на хлеб, сообщает «Интерфакс». Речь шла о субсидии в размере 2,5 тысяч рублей на тонну хлеба для сдерживания стоимости продукции при скачке цен в прошлом году.

Важно было, чтобы цена хлеба для людей не повышалась, — заявил Мишустин.

Ранее Фонд изучения общественного мнения задал россиянам вопрос о том, на какие основные продукты, товары и услуги они заметили рост цен за последний месяц. 38% участников отметили рост цен на мясо и птицу; 34% — указали на рыбу и морепродукты; 31% — на молоко и молочные продукты; 24% — на хлеб и хлебобулочные изделия; 23% — на яйца; 22% — на сахар. Реже респонденты говорили о росте цены на фрукты и овощи (20%), растительное масло, крупы и макаронные изделия и алкоголь.

Ранее главный макроэкономист «Ингосстрах-Инвестиций» Антон Прокудин заявил, что курс доллара к 2024 году поднимется выше 120 руб., после — выше 140 руб. Затем последует временное укрепление российской валюты, но уже в 2025 году доллар может преодолеть отметку в 200 руб., объяснял эксперт