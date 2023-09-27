Мишустин призвал поощрять ретейлеров за неповышение цен на значимые товары

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Михаил Мишустин

Торговые сети, которые не повышают цены на социально значимые товары, нужно поощрять, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольским. Как сообщается на сайте кабмина, глава ФАС уточнил, что ведомство следит за ценообразованием на товарных рынках, в том числе в новых регионах РФ.

Видим, что многие крупные торговые сети ведут себя ответственно и не повышают цены на социально значимые товары. Считаю, что это очень правильно. Безусловно, такую практику нужно не просто поощрять, а еще и активно развивать и распространять в наших регионах, — заявил Мишустин.

Глава ФАС, помимо прочего, доложил, что по предложению ведомства сети «Детский мир», «М.Видео», «Ситилинк» и DNS зафиксировали цены на отдельные категории востребованных непродовольственных товаров. По словам Шаскольского, дефицита этих товаров в настоящий момент не наблюдается.

Также руководитель антимонопольной службы рассказал о параллельном импорте. По его словам, в этот перечень включено более 50 групп товаров — от обуви и одежды до транспорта. Шаскольский отметил, что эта мера тоже позволила стабилизировать цены, а в некоторых случаях даже снизить их.

Ранее автоэксперт Петр Шкуматов допустил снижение цен на бензин и дизель в России до уровня двухмесячной давности. По его прогнозу, в случае сохранения запрета на экспорт топлива бензин АИ-92 подешевеет до 48 рублей за литр, а АИ-95 — до 53 рублей.