Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT

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В России приоритетной финансовой целью является подключение банков СНГ к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), отечественному аналогу SWIFT, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, передаёт РИА Новости. Он также сообщил о необходимости синхронизации платежной системы «Мир» с системами стран — участниц объединения.

В области финансовых рынков видим в качестве приоритета подключение банков государств — участников СНГ к Системе передачи финансовых сообщений Банка России, а также организацию межсистемной стыковки платежной системы «Мир» с национальными платежными системами, обеспечение раскрытия инфраструктуры для приема банковских карт, — сказал Мишустин.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия готова предложить в рамках шестого пакета антироссийских санкций отключение Московского кредитного банка (МКБ) и Россельхозбанка от международной платёжной системы SWIFT.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель также заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию». Ранее под блокирующие санкции попали ВТБ, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.