Мишустин призвал объединить ресурсы ЕАЭС из-за ситуации в мире

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Мишустин

Россия призывает страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) объединить ресурсы и компетенции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международной промышленной выставке «Иннопром Казахстан» в Астане. По его словам, которые приводит ТАСС, это поможет защитить национальные экономики стран и ее граждан в условиях растущей турбулентности в мире.

Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. Важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. Защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции, — сказал премьер.

По словам главы российского правительства, Москва открыта к расширению взаимодействия со всеми партнерами по союзу, особенно с Астаной. Он подчеркнул, что на казахстанском рынке представлены десятки тысяч компаний с участием российского капитала, а товарооборот РФ с Казахстаном в прошлом году достиг почти рекордных двух трлн рублей.

Глава российского правительства прибыл с рабочим визитом в Казахстан накануне для участия в международной промышленной выставке «Иннопром Казахстан». Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из разных государств. Россию представляют 200 ведущих компаний.

Экспозиция займет более 12 тыс. кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России. Всего на событии представят свои продукты производители из 18 стран.