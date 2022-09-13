Мишустин призвал не затягивать с переходом на российское ПО

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Премьер-министр России Михаил Мишустин

Российское правительство установит финальные сроки перехода на отечественное программное обеспечение по ключевым позициям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии об импортозамещении ПО в отраслях. Он призвал всех, кто остался в стороне от внедрения отечественного софта в различные сферы деятельности, включиться в работу и «не затягивать» с этим вопросом, сообщает ТАСС.

Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение, — заявил глава кабмина.

Как указал Мишустин, российским IT-инженерам сейчас очень важно не сделать кальку с зарубежного ПО, а запустить собственные продукты, отвечающие нуждам компаний. При этом, как отметил премьер, софт должен быть ориентирован не только на отечественный рынок, но и на зарубежный.

Мишустин добавил, что российские компании тратят около 200 млрд рублей на закупку иностранного ПО. Тем не менее, для зарубежного софта есть 80% российских аналогов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры для обеспечения независимости РФ от используемого сейчас иностранного софта. Также глава государства потребовал подготовить предложения о специальных условиях использования зарубежного программного обеспечения, договоры по которому российские пользователи не в состоянии соблюдать.