Мишустин призвал молодежь не стремиться стать чиновниками Мишустин: молодые люди должны мечтать стать профессионалами своего дела

Фото: Павел Бедняков/фотохост-агентство РИА Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в лектории «Знание» на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ призвал молодых людей не стремиться стать государственными чиновниками, передает ТАСС. Вместо этого он порекомендовал молодым людям мечтать стать профессионалами своего дела.

Я от всей души желаю не мечтать стать чиновниками, потому что для меня категория вот эта, чиновник, не чиновник, она не имеет никакого значения. Есть люди профессионалы, которые любят свою родину, которые работают на страну. Если они в государственной службе, в государственном управлении встречаются, здорово. Там огромное количество профессиональных, четких людей, которые все делают для страны, — сказал он.

До этого премьер сообщил, что правительство за пять лет направило на реализацию национальных проектов порядка 21 трлн рублей. По его словам, которые приводятся на сайте кабмина, в центре внимания этих инициатив находятся граждане страны, повышение качества их жизни.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил перед кабмином задачу до 1 июля 2024 года утвердить национальный проект по формированию экономики данных, рассчитанный на период до 2030 года. Согласно поручению президента, проект должен предусматривать мероприятия по сбору данных с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, передаче данных и развитию систем связи нового поколения, созданию инфраструктуры с использованием отечественного оборудования, технологий и ПО, в том числе облачных платформ, центров обработки и вычислительных мощностей.