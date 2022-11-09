Мишустин призвал эффективнее тратить средства на военную операцию

Фото: Russian Government/Global Look Press

Михаил Мишустин

Каждый рубль, выделенный на обеспечение Вооруженных сил России, должен тратиться максимально эффективно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ и других силовых структур. По его мнению, сегодня все ресурсы должны быть сконцентрированы на выполнении конкретных задач военной операции на Украине.

Важный момент — финансирование. Каждый рубль из тех средств, которые мы выделяем на эти цели, должен быть использован максимально эффективно, поэтому ресурсы нужно сконцентрировать на конкретных задачах специальной военной операции, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что ответственность за устойчивость финансовой системы России несет не только экономический блок, но и вся исполнительная власть в стране. Премьер-министр РФ поручил руководителям рабочих групп КС доложить о результатах работы по реализации целевых заданий.

Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить участников СВО всем необходимым снаряжением, спецсредствами и оборудованием. В ходе совещания с членами координационного совета при правительстве РФ он добавил, что военная амуниция должна быть удобной, эффективной и современной. Глава страны указал, что по каждому направлению российским властям нужно определить четкий план работы исходя из «реальной ситуации».

Глава РФ также признал, что Россия столкнулась с необходимостью ускорить темпы решения вопросов, касающихся обеспечения СВО и связанных с борьбой против ограничений в экономической сфере. Путин назвал эти вызовы «беспрецедентными».