Мишустин приехал в Астану Мишустин прибыл на международную промышленную выставку в Казахстан

Фото: government

Михаил Мишустин (справа)

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Казахстан, передает пресс-служба кабинета министров в Telegram. В Астане он примет участие в работе международной промышленной выставки «Иннопром Казахстан». У трапа самолета Мишустина встречала делегация с участием вице-министра торговли Казахстана и посла России в республике.

Михаил Мишустин прибыл в Казахстан, — сообщили в пресс-службе.

Евразийская выставочная площадка «Иннопром» впервые дислоцировалась в Казахстане. Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тыс. кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России. Всего на событии представят свои продукты производители из 18 стран.

В июле выставка «Иннопром» проходила в Екатеринбурге. Там же холдинг GS Group представлял завод по разработке российских смартфонов. Первый в РФ ODM-завод также будет собирать ноутбуки и планшеты. Производство может быть запущено до конца текущего года.