Мишустин — премьер времен СВО Может ли глава правительства руководить «оборонкой»?

Фото: duma.gov

Михаил Мишустин

Заседания координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил проводит сам глава правительства Михаил Мишустин. Он не делегирует собственных полномочий Денису Мантурову или Дмитрию Григоренко — своим замам и в совете, и в правительстве, и держит под постоянным и личным наблюдением деятельность этого органа, учрежденного президентом.

Таким образом, Мишустин реально контролирует военную экономику страны. Это разрыв с предшествующими традициями. Напомним, при СССР, на который по-прежнему во многом ориентируется современная Россия, глава правительства выполнял роль своего рода экономического диспетчера и в дела ВПК не лез. При Алексее Косыгине (я писал об этом в своей книге «Гэкачеписты») в Советском Союзе существовало де-факто три «правительства». Первое, собственно косыгинское, отвечало за Госплан, транспорт, связь, энергетику, тяжелую и легкую промышленность, торговлю, строительство и т. д. Вторым было «правительство» секретаря ЦК Дмитрия Устинова, курировавшего ВПК — девять оборонных министерств. А третьим — «правительство» сельского хозяйства, которое напрямую курировал Брежнев через секретаря ЦК по селу Федора Кулакова, а после — Горбачева.

Так вот, Косыгин в дела «оборонки», то есть в епархию Устинова, не лез. Разумеется, это не означает, что Косыгин никак не мог влиять на эти девять министерств, если возникала необходимость. Тот же Минавиапром выпускал и гражданские самолеты, Минсудпром — суда для торгового и рыболовного флота и т. д. И заказ определял в конечном счете Косыгин. Но в целом, в повседневной деятельности, существовало четкое разграничение. Советский премьер был премьером гражданской экономики в первую очередь.

В России после 1991 года, в условиях развала и хаоса, роль ВПК значительно понизилась. Хотя при Путине стали назначаться вице-премьеры по ВПК, как Юрий Борисов (нынешние полномочия Дениса Мантурова шире чисто оборонных), но все равно никакого сравнения с Устиновым никто из них не имел. Серьезное влияние оказывают такие люди, как, например, Сергей Чемезов, Ростех которого в своем роде — суперминистерство, объединившее в себе наследие нескольких советских министерств, в том числе оборонных.

Что при Ельцине, что при Путине политику в ВПК определяют различные группы заинтересованных лиц, единого центра принятия решений не имелось. Премьеры же, начиная с Егора Гайдара, и без того загруженные текучкой, касались этих вопросов постольку-поскольку. Но теперь, похоже, ситуация может измениться. И раз так, то следует повнимательнее приглядеться к фигуре Михаила Мишустина — насколько он компетентно и профессионально руководит оборонной экономикой?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Министерство обороны Российской Федерации

Мишустин по образованию инженер-системотехник, окончил Станкоинструментальный институт, как и один из его предшественников — Михаил Фрадков, на него и внешне похожий, и ставший премьером в том же возрасте, и исполнявший примерно ту же политическую роль. То есть теоретически он владеет знаниями, как связывать между собой различные технические области, хотя, конечно, формальное образование мало о чем говорит и важнее смотреть на социальное происхождение и опыт человека.

Мишустин — выходец из подмосковной семьи служащих, причем отец — небольшой советский начальник. Окончание вуза пришлось на период уже зрелой перестройки, с ее кооперативами и прочими новыми экономическими инициативами. И тут важно отметить, что Мишустин никогда не работал в советской плановой экономике ни на каком уровне. С 23 лет он оказался в организации под названием «Международный компьютерный клуб». Сперва руководил тестовой лабораторией, а после стал директором клуба.

В то время (1989 год) компьютеры в СССР были еще большой редкостью, а следовательно, дефицитом. Для честолюбивого столичного юноши с образованием как у Мишустина заняться ЭВМ было естественным выбором. Международный компьютерный клуб был конторой, учрежденной при обществе «Знание», — обычная тогда практика: начальство государственного учреждения убеждают предоставить «крышу» для некоего предприятия, обещая большие доходы, а все хлопоты берут на себя ловкие люди, которые в советской экономике занимали скромные места и считали себя недооцененными. Точнее, их авантюристичный склад характера в плановой системе был не востребован, но вот их время пришло.

Это не относится к Мишустину, сам он авантюристом не был, но один из таких деятелей — хозяйственник из общества «Знание», задумавший прожект — пригласил его как специалиста в упомянутый клуб. Энергичный и знающий Мишустин показал себя хорошо и вскоре стал партнером в деле. Естественно, клуб, который изначально позиционировался как некоммерческое предприятие, стал основой для множества коммерческих проектов в бурно развивающейся компьютерной сфере.

Таким образом, Мишустин — это видный игрок на компьютерном (в самом широком смысле этого слова, включая программное обеспечение) рынке Москвы 1990-х. Видимо, поэтому его и пригласил Борис Федоров в 1998-м, когда был назначен главой налоговой службы, к себе помощником, а после заместителем по информатизации.

Сам Федоров вылетел из налоговой через четыре месяца, зато Мишустин задержался там на шесть лет, пересидев несколько начальников. В налоговой службе он прославился налаживанием информационных систем. Затем по два года он возглавлял кадастровую службу и Агентство по управлению свободными экономическими зонами. И там и там он занимался в первую очередь компьютеризацией. Так что уже к 2008 году Мишустин был известен в соответствующих кругах как успешный специалист по информационным технологиям и внедрению их в сложные управленческие системы.

Фото: duma.gov Михаил Мишустин

Поэтому его нельзя считать пресловутым «эффективным менеджером» — фигурой, ставшей нарицательной в нынешние времена. Он действительно специалист и технарь. А современная военная техника — это во многом схожие технологии, например, управления боем или закрытой связи — то, чего остро, по отзывам фронтовиков, не хватает российской армии. Мишустин не просто организатор, но и человек, понимающий техническую сторону вопроса. А десять лет руководства налоговой службой, с ее сотнями тысяч работающих по всей стране, с множеством информационных сетей, — сам по себе уникальный опыт.

Собственно, возглавить правительство Мишустин был приглашен, доказав свою состоятельность в нескольких госструктурах. И сразу же на него обрушилась проблема управления экономикой в условиях ковида. Сегодня мы уже забыли, каким вызовом пандемия оказалась для страны, когда, казалось, остановилась жизнь — люди не ходили на работу и даже на улицах показывались изредка. И эту чрезвычайную ситуацию разруливал Мишустин, так что для него нынешний вызов — и санкционный, и в оборонной промышленности — не первое подобное испытание.

Разумеется, предшествующие заслуги не гарантируют того, что человек справится с новыми задачами. Но в случае Мишустина можно ожидать, что возложенные на него обязанности по руководству ВПК — а деятельность совета нужно трактовать именно так — для него не станут чем-то неожиданным, тем, во что нужно долго вникать.