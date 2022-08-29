Мишустин предрек россиянам массовую безработицу Мишустин: около 200 тысяч россиян могут лишиться работы в 2022 году

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр страны Михаил Мишустин

Порядка 200 тысяч россиян могут стать безработными уже в ближайший квартал, заявил на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, власти России должны помочь им найти новую работу или адаптироваться к ситуации, передает ТАСС.

Скрытая безработица у нас также есть. Говорилось о количестве 200 тысяч или чуть больше человек, которые, возможно, могут потерять работу в ближайший квартал. О каждом из них нам нужно подумать. Здесь мы должны, может быть, провести еще ряд совещаний, чтобы снивелировать эти риски, помочь людям найти работу и адаптироваться к ситуации, если какое-то из предприятий закрывается, — высказал свое мнение Мишустин.

По его словам, риски безработицы были оценены правительством еще полтора года назад. Тогда же были просчитаны все возможные сценарии развития событий. Премьер-министр заверил, что в бюджете предусмотрены расходы на оказание поддержки россиянам, столкнувшимся с подобными трудностями.

Ранее стало известно, что в России число самозанятых, не достигших 18-летнего возраста, составляет 77 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в середине 2021 года — тогда количество самозанятых подростков составляло 41 тысячу человек. Лидерами по количеству юных предпринимателей являются Москва (12,8 тысячи), Санкт-Петербург (5,3 тысячи), Московская область (4,3 тысячи).