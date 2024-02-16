Мишустин поздравил нового премьера Азербайджана Мишустин поздравил Асадова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Михаил Мишустин и Али Асадов

Премьер-министр России Михаил Мишустин созвонился с главой азербайджанского кабмина Али Асадовым, сообщает пресс-служба российского правительства. Отмечается, что он поздравил своего коллегу с назначением и обсудил реализацию совместных проектов государств.

Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с назначением на пост главы правительства Азербайджана. В ходе беседы главы правительств отметили важность дальнейшего укрепления российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, — сказано в публикации.

Ранее Милли Меджлис Азербайджана, выполняющий функции парламента, одобрил назначение Али Асадова на должность премьер-министра республики. Решение было принято на основании представления президента страны Ильхама Алиева, одержавшего победу на внеочередных выборах 7 февраля. Отмечается, что за кандидатуру Асадова проголосовали 105 парламентариев, один человек проголосовал против, один воздержался.

Асадов занимал должность главы правительства Азербайджана в период с октября 2019 года по 14 февраля 2024 года, после чего ушел в отставку в соответствии с конституцией страны. Он должен был покинуть свой пост из-за переизбрания президента.