Мишустин потребовал следить за сохранением рабочих мест мобилизованных

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Подготовка мобилизационных граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Роструда Михаилом Иванковым поручил держать на особом контроле сохранение рабочих мест за гражданами, призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации. Он подчеркнул, что на случаи нарушения прав следует реагировать жестко, говорится на сайте правительства.

Мишустин напомнил, что кабмин принял постановление, гарантирующее сохранение рабочих мест за россиянами, мобилизованными с 21 сентября.

Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию. И, соответственно, необходимо, чтобы работники четко знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями, чтобы служба все это делала, — сказал премьер.

Иванков в ответ на это сообщил, что запущена специальная горячая линия для мобилизованных. На нее на сегодняшний день поступило более трех тысяч звонков, большинство из которых от работодателей. От работников с жалобами на нарушения было свыше 60 звонков. По всем обращениями проблемы решены.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание губернаторов на необходимость поддержки мобилизованных, участвующих «в нелегкой и рискованной боевой работе» в СВО. Глава государства заявил на встрече с главой Алтайского края Виктором Томенко, что нужно уделять особое внимание этим вопросам.