Мишустин поручил внимательно следить за Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Запорожская АЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции требует особого внимания, и очень важно, чтобы она находилась на контроле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с главой Ростехнадзора Александром Трембицким. Глава кабмина напомнил, что Россия является не только крупнейшей ядерной державой, но и ведущим экспортером технологий мирного атома.

Очень важно, чтобы ситуация на Запорожской атомной электростанции была под контролем. Она требует особого внимания, — сказал премьер.

Также глава российского правительства заявил о необходимости системной и комплексной интеграции Донбасса и Новороссии в социально-экономическое пространство России. По его словам, довольно развитая промышленность новых регионов должна работать по единым с РФ стандартам.

Ранее сообщалось, что специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили новые мины на периферии территории Запорожской АЭС. Отмечается, что боеприпасы найдены в закрытой зоне, недоступной для для оперативного персонала станции.

До этого гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что ситуация вокруг ЗАЭС подталкивает к формированию новых стандартов безопасности на ядерных объектах. Речь о неоднократных атаках Вооруженных сил Украины на станцию после ее перехода под российский контроль в 2022 году. По его словам, в первую очередь необходимо организовать дополнительные средства защиты на периметре. Также требуется сформировать порядок действий ответственного персонала.