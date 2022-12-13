Мишустин поручил продумать меры по защите от «утечки мозгов» Мишустин призвал продумать меры по защите специалистов, на которых будут охотиться зарубежные организации

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Михаил Мишустин

Необходимо продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, зарубежные организации будут охотиться на специалистов из России.

Еще очень важная задача - сохранение научно-технического потенциала. Понятно, что сейчас зарубежные организации будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды специалистов... особо они такое желание не скрывают, публично заявляют... Здесь, конечно, очень важно детально проработать меры, которые позволят защитить нашу страну от потери интеллектуального и культурного капитала, — заявил Мишустин.

Летом занимавший пост британского премьера Борис Джонсон обратился к российским ученым с призывом уезжать из РФ. По его словам, в Великобритании расширена на россиян действующая система партнерства с университетами Украины, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями на территории Соединенного Королевства.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что создание комфортных условий для научных сотрудников — это приоритет в России и вложения в эту сферу имеют свой эффект.