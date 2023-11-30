Мишустин поручил подготовить постановление о моратории на проверки бизнеса

Фото: duma.gov.ru

Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития подготовить и внести на рассмотрение правительства проект постановления о продлении моратория на проверки бизнеса на 2024 год, сообщает пресс-служба кабмина. Поручение ведомство должно выполнить в 10-дневный срок.

Согласно материалам правительства, мораторий не будет распространяться на объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска, к которым относятся социальные и промышленные объекты. Помимо этого, исключение будет сделано и для проверок, проводимых контрольными органами на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

Предложение о продлении моратория на проверки бизнеса на год на прошлой неделе высказал президент Владимир Путин. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал МВД не злоупотреблять проверками бизнеса. Он подчеркнул, что приоритетом ведомства должна быть борьба с преступностью и поддержка общественной безопасности. При этом Володин допустил, что Госдума может рассмотреть законопроект о сокращении проверок бизнеса.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, указала, что контрольно-надзорные органы после того, как правительство наложило мораторий на проверки бизнеса, начали это делать с двойным упорством. Она отметила, что следует отказаться от практики многомиллиардных штрафов, и потребовала прекратить душить ими муниципалитеты.