Мишустин поручил Минфину согласовать законопроекты о цифровой валюте Мишустин поручил Минфину согласовать законопроекты о цифровой валюте к 19 декабря

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил к 19 декабря согласовать проекты законов, регулирующих выпуск и обращение цифровой валюты на территории России, говорится в сообщении на сайте кабмина. К этому же сроку Минфин должен подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе.

К 19 декабря Минфин вместе с Банком России, Росфинмониторингом, ФНС и ФСБ должен выработать согласованную позицию по проектам федеральных законов, регулирующих выпуск, организацию выпуска и обращения цифровой валюты на территории России в части регулирования майнинга, а также использования цифровых валют в международных расчетах, — сказано в сообщении.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее заявил, что Министерство финансов и Банк России переосмыслили подход к рынку криптовалют и в ближайшее время трансграничные платежи в данных валютах могут быть легализованы в России. По его словам, в стране не развиты необходимые условия для совершения платежей между Россией и другими государствами, а потому ведомство должно обратить внимание на эту проблему.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что признание Минфином трансграничных переводов в криптовалютах и их последующая легализация даст возможность установить над ними жесткий контроль. Он приветствовал легализацию криптовалюты, так как считает этот шаг признанием современной реальности, на которую до этого из-за ограничений пытались закрывать глаза.