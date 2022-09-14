Мишустин призвал расходовать бюджетные рубли максимально эффективно

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Все намеченные социальные обязательства бюджета РФ будут выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания правительства по вопросам работы над проектом госбюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Он отметил, что у кабмина достаточно ресурсов, чтобы после периода адаптации возобновить поступательное развитие. Глава правительства также подчеркнул, что бюджетные деньги должны расходоваться максимально эффективно.

Каждый рубль бюджета должен расходоваться максимально эффективно. Стимулировать деловую активность, с одной стороны, и помогать людям, прежде всего наиболее уязвимым слоям населения, — с другой. Еще раз подчеркну: все намеченные социальные обязательства должны и будут выполнены, — заявил председатель кабмина.

Ранее Мишустин назвал главные факторы, которые позволяют сохранять в стране финансовую стабильность в условиях санкций. В их числе он назвал функционирование Фонда национального благосостояния, которое позволило создать вместе с Банком России подушку безопасности, а также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования в ведомствах. Другими важными факторами стали укрепление рубля, ответственная финансовая политика и решения, принимавшиеся под руководством Путина.