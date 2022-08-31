Мишустин пообещал «беспрецедентное финансирование» российской электроники Мишустин: электронная промышленность России получит беспрецедентное финансирование

Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Михаил Мишустин

Беспрецедентный объем финансирования планируют выделить российские власти на развитие электронной промышленности. В настоящее время разработаны долгосрочные планы. Об этом рассказал на технологической сессии по электронике премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит РИА Новости.

В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы, — сообщил Мишустин.

Он также отметил, что данная отрасль является одним из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства. По словам Мишустина, Россия имеет все возможности разработать востребованные экономикой технологические решения и передовые образцы промышленной продукции.

Ранее Мишустин заявил, что России необходима серьезная донастройка финансовой системы в условиях санкций и ограничений. В частности, по его словам, нужно интенсивнее заниматься внедрением цифровых активов, гарантирующих бесперебойную оплату импорта и экспорта.

Также Мишустин рассказал, что страны Запада усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию. По его словам, ЕС и США продолжают вводить рестрикции против России, несмотря на «негативную отдачу» собственной санкционной политики.

Кроме того, премьер не исключил, что порядка 200 тысяч россиян могут стать безработными уже в ближайший квартал. По его словам, власти России должны помочь им найти новую работу или адаптироваться к ситуации.