Мишустин подарил 10-летнему мальчику теннисный стол и ракетку чемпиона мира

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подарил десятилетнему Рамину Павленко теннисный стол и ракетку чемпиона мира, сообщает пресс-служба кабмина. Ребенок активно занимается спортом и завоевывает золотые медали на соревнованиях.

Кроме того, премьер поздравил с наступающим новым годом семью мальчика. Брату Павленко Артему, увлекающемуся рисованием, Мишустин вручил набор витражных красок. Сообщается, что ребенок отправляет свои рисунки участникам СВО — часть из них он показал главе правительства.

Сестре мальчика Иване, мечтающей стать ветеринаром, Мишустин подарили электронную книгу. Еще одной сестре Анастасии премьер подарил набор бисероплетения, поскольку ребенок увлекается рукоделием.

Презенты Мишустин вручил в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Ранее в ней принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пообещал найти для 9-летней Юли и 12-летней Ники из Подмосковья возможность поплавать с дельфинами, а семилетней Милене из ДНР глава региона купит планшет. Губернатор подчеркнул, что акция призвана сотворить для детей чудо и помочь тем из них, кто попал в трудную жизненную ситуацию.