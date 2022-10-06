Мишустин оценил важность Каспийского региона для России Мишустин: Каспийский регион очень важен для России с учетом его положения и богатств

Фото: Пресс-служба правительства РФ

Михаил Мишустин

Каспийский регион очень важен для России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании II Каспийского экономического форума (КЭФ). По его словам, которые приводит ТАСС, Каспийский регион стал перекрестком культур, цивилизаций и религий, где люди разных национальностей и вероисповеданий всегда с уважением и добротой относились друг к другу.

Для России Каспий имеет огромное значение. Прежде всего — с учетом его стратегического положения в центре Евразии, на пересечении транспортных и энергетических артерий, а также [с учетом] большого числа полезных ископаемых и уникальных биоресурсов в его акватории, — сказал глава кабмина.

Мишустин приветствовал участников и гостей КЭФ и поблагодарил коллег за поддержку предложения провести нынешнюю встречу в Москве. По его словам, в рамках форума готовятся предложения по укреплению сотрудничества во многих областях — от энергетики и транспорта до инвестиций и туризма.

У нас могут быть разные интересы, однако мы способны в диалоге находить взаимовыгодные решения, — подчеркнул российский премьер.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с руководством парламента Азербайджана предложил провести конференцию стран Каспийского моря на парламентском уровне. Он призвал определиться с примерной датой и выбрать место для такой встречи.