Мишустин оценил уровень отношений России и Армении Мишустин: Россия дорожит братскими отношениями с Арменией

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян

Россия дорожит братскими отношениями с Арменией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Армении Николом Пашиняном. Как сообщается на сайте правительства России, в ходе встречи Мишустин передал армянскому премьеру приветствие от президента РФ Владимира Путина. Также он передал добрые и искренние пожелания президенту республики Ваагну Хачатуряну.

Мы искренне дорожим нашими братскими отношениями, они носят стратегический и союзнический характер. Сегодня торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Армении развивается активно, динамично, несмотря на незаконные экономические санкции, которые приняли ряд недружественных государств, — сказал Мишустин.

Ранее Пашинян заявил, что ситуация в его стране наносит удар по авторитету Организации Договора о коллективной безопасности и будет иметь последствия для ОДКБ. Он добавил, что армянский народ был разочарован реакцией Организации на действия Азербайджана в мае и ноябре 2021 года и сентябре 2022 года.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин был рассержен, когда Армения отказалась подписывать декларацию по итогам саммита ОДКБ в Ереване в ноябре 2022 года. Пашинян назвал это рабочим моментом. По его словам, после заседания лидеры стран обсудили состояние дел «в спокойной атмосфере».

22 мая Пашинян сообщил, что Ереван может принять решение о выходе из ОДКБ, если сочтет ее недействующей. По его словам, если это произойдет, Армения сама будет решать вопросы в области безопасности.