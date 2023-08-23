Мишустин оценил состояние бюджета РФ за первые полгода 2023 года Мишустин: опасения насчет исполнения бюджета России не оправдались

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Михаил Мишустин

Опасения насчет исполнения бюджета России по итогам первого полугодия 2023 года не оправдались, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания кабмина. По его словам, доходы превысили 12 трлн рублей, рост поступлений из несырьевых секторов продолжается. Трансляция заседания размещена на сайте правительства.

Следующий вопрос касается исполнения федерального бюджета за первое полугодие. В начале года звучали экспертные мнения о том, что бюджет сложно сбалансировать, разные цифры приводились. Уже по итогам шести месяцев видно, что все эти опасения не оправдались, — сказал Мишустин.

Премьер-министр отметил, что поступления в бюджет оказались на на 135 млрд рублей больше, чем ожидалось. При этом, добавил Мишустин, на долю несырьевых секторов экономики приходится почти три из каждых четырех рублей в доходах.

Ранее декан профессор Николай Головецкий сообщил, что Россия справляется с западными санкциями и другими экономическими вызовами, несмотря на которые, поступления в федеральный бюджет продолжают расти. Он заявил, что ВВП страны во втором квартале текущего года увеличился на 4,6%, а дефицит бюджета в перспективе будет постепенно сокращаться.