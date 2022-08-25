Мишустин оценил объём двустороннего товарооборота с Азербайджаном

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с азербайджанским коллегой Али Асадовым в Чолпон-Ате отметил темпы роста двустороннего товарооборота. В прошлом году, обратил внимание российский премьер, товарооборот достиг $3,3 млрд, что на 16% выше предыдущего года, пишет РИА Новости.

Хочу сказать, что наши двусторонние отношения сегодня развиваются, у нас очень добрые многолетние отношения с Азербайджаном, — отметил Мишустин.

По его словам, только за первое полугодие 2022 года товарооборот между странами уже достиг $1,6 млрд.

Если позволите, чуть выше, — заметил в ответ Али Асадов.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что «это здорово». Также он предложил азербайджанскому коллеге сверить показатели статистики и напомнил о продуктивности работы российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Российский премьер поблагодарил коллегу за взаимодействия и передал самые наилучшие пожелание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от российского лидера Владимира Путина.

Али Асадов в своём приветственном слове тоже обратил внимание на прогресс в двусторонних экономических отношениях.

Вы назвали цифры, я позволил себе чуть-чуть уточнить, но эти уточнения — на пользу. Надеюсь, что такие уточнения будут всегда в лучшую сторону, — сказал азербайджанский премьер, на что его российский коллега согласился, что это будет «плюсом обеим странам».

Премьер-министр Азербайджана подчеркнул, что Россия всегда была важным политическим и экономическим партнёром для республики. Асадов обратил внимание на многовековые исторические связи двух государств, в связи с чем премьер напомнил о визите президента Ильхама Алиева 22 февраля в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В ходе этой встречи главы государства подписали декларацию о союзническом взаимодействии.

Это говорит о многом и предопределяет те задачи, которые главы государств ставят перед правительствами, — сказал премьер Азербайджана.

Мишустин в качестве положительного момента отметил, что Азербайджан внимательно следит за интеграционными процессами на евразийском пространстве.

Очень здорово, что Азербайджан внимательно смотрит на интеграционные процессы, мы с уважением покажем всю палитру тех направлений, в которых мы работаем на интеграционном пространстве ЕАЭС, — сказал российский премьер.

Мишустин обратил внимание, что его встреча с азербайджанским коллегой впервые приурочена к заседанию Евразийского межправительственного совета.

В ответ премьер Азербайджана поблагодарил российского коллегу.

Завтра на заседании громогласно буду говорить об этом, личная вам благодарность, вы на протяжении долгого периода всегда прилагали максимум усилий, чтобы Азербайджан участвовал в этих заседаниях. Я вам искренне за это благодарен, — сказал Асадов.

Ранее президент России Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю наступающего дня рождения. Глава государства высоко оценил вклад Алиевой в упрочение стратегического партнерства между Москвой и Баку, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений.