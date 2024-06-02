Мишустин оценил реалистичность выполнения нацпроектов при давлении Запада Мишустин назвал реалистичным выполнение нацпроектов в условиях давления Запада

Фото: kremlin.ru

Михаил Мишустин

Правительство РФ способно реализовывать новые национальные проекты даже в условиях мощного давления Запада на российскую экономику, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Видеокомментарий Мишустина опубликован в Telegram-канале корреспондента.

Конечно, реалистично, — сказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что ранее он озвучил перечень новых национальных проектов и их кураторов. По его словам, и президент при работе над посланием Федеральному собранию, и правительство занимались стратегическим планированием на шесть лет.

Премьер пообещал, что правительство к сентябрю представит детальный доклад по формированию новых нацпроектов на ближайшие шесть лет. Он подчеркнул, что задачи формировались с учетом мероприятий, финансовых ресурсов и рисков, которые могут быть.

Но в целом мы считаем, что задачи, связанные с наполнением национальных проектов содержанием, будут решаться эффективно, — сказал он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление об образовании президиума правительства России. В документе сказано, что, помимо председателя правительства, в состав руководящего органа вошли все вице-премьеры и 10 министров из 21. Предыдущий президиум был сформирован в 2020 году.