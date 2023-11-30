Мишустин назвал сумму, которую направят на повышение зарплат бюджетникам Мишустин: правительство направит 11 млрд на повышение зарплат бюджетникам

Фото: duma.gov.ru

Михаил Мишустин

Российское правительство направит дополнительно свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, это будет сделано в рамках майского указа президента, который касается повышения доходов.

Начнем с исполнения майского указа президента. Он касается повышения доходов людей, которые заняты в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. Сегодня дополнительно направим более 11 млрд рублей, — сказал глава правительства.

По его словам, речь, в том числе, о педагогах, работниках культуры, науки и медицины. На эти цели в нынешнем году уже выделялось 36 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин приостановил индексацию окладов государственных служащих до 1 января 2025 года. Мера затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Приостановка индексации вступит в силу 1 января 2024 года. Финансовый эффект от этого должен составить 36 млрд рублей. При этом изменения не коснутся служащих ВС РФ и силовиков. В Минфине пояснили, что вопрос индексации этих категорий россиян будет рассматриваться в индивидуальном порядке.