Мишустин назвал сроки стабилизации российского фондового рынка Мишустин: стабилизация на российском фондовом рынке ожидается в течение двух лет

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Текущие низкие значения российских активов на фондовом рынке не отражают их истинной цены, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит ТАСС, стабилизация цен на них ожидается в течение двух лет.

Мишустин отметил, что в условиях высокой волатильности на фондовых рынках был введен временный порядок выкупа собственных акций на бирже. Он действует до конца августа и дает компаниям возможность держать акции не более года.

Мы предлагаем увеличить этот срок до двух лет, в течение которого ожидается окончательная стабилизация биржевых цен, — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что с 1 июня Центробанк отменяет запрет на так называемые короткие продажи ценных бумаг, которыми торговец не владеет на момент продажи и берет их в долг у брокера. Также Банк России отменил введённый в конце февраля запрет на покупку валюты на заемные средства «в связи с уменьшением волатильности на финансовых рынках и для повышения ликвидности торгов».