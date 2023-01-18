Мишустин назвал сроки обеспечения ВС РФ недостающими средствами Мишустин: недостающие средства для ВС РФ должны быть направлены не позднее февраля

Фото: Russian State Duma Press Service/Global Look PRess

Михаил Мишустин

Все материально-технические средства для Вооруженных сил РФ, недостающие в соответствии с планами 2022 года, должны быть направлены в полном объеме не позднее февраля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению ВС РФ. Он также призвал участников заседания лично контролировать осуществление поручения.

Коллеги, все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме. Пожалуйста, оперативно примите все соответствующие управленческие решения, — сказал Мишустин.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что более 500 российских предприятий в настоящий момент работают над экипировкой для военных, которые принимают участие в СВО. Министр добавил, что многие предприниматели активно подключились к выполнению госзаказа. Глава ведомства при этом признался, что потребовалось время для решения вопросов с поставками сырья и материалов.

Кроме того, Министерство обороны РФ утвердило техническое задание на научно-исследовательскую работу по российской экипировке «солдата будущего» «Легионер». Отмечается, что экипировку планируется завершить к концу 2023 года. Эта работа станет частью проекта «Исследование технических путей реализации требований Концепции развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года».