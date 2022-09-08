Мишустин назвал сохраняющие в России финансовую стабильность факторы Мишустин: ФНБ, электронный бюджет и технологические платформы сохраняют финансовую стабильность в РФ

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Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главные факторы, которые позволяют сохранять в стране финансовую стабильность в условиях санкций. Речь идет о функционировании Фонда национального благосостояния (ФНБ), создании электронного бюджета и технологических платформ для администрирования в ведомствах, отметил он в интервью для фильма к 220-летию Минфина РФ телеканала «Россия 24».

Премьер назвал ФНБ «важнейшим завоеванием», позволившим создать вместе с Банком России подушку безопасности, которая дает планировать финансирование основных функций государства.

Все это те вехи, которые дают возможность даже при беспрецедентном характере санкций, которые вводятся против нашей страны, людям чувствовать финансовую стабильность, — подчеркнул глава правительства.

Мишустин указал и на укрепление рубля. Премьер отметил, что ВВП упал практически минимально.

Сейчас мы говорим об августе — начале сентября, это примерно 0,5%. Инфляция — 13–14%, она точно не за 30% ушла, — добавил он.

Снизить эффект от санкций, считает Мишустин, помогли ответственная финансовая политика и решения, принимавшиеся под руководством президента России Владимира Путина.

7 сентября Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономики страны в условиях санкций. Окончательный текст доклада будет представлен в правительство и затем президенту Владимиру Путину. По мнению главы правительства, эти инициативы также должны быть детализированы в территориальном разрезе, особенно в части развития региональной инфраструктуры.