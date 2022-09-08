Мишустин назвал последствия попыток Запада ограничить экспорт нефти и газа Мишустин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 50% после попыток Запада ограничить экспорт

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Попытка Запада ограничить экспорт энергоносителей из РФ привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета, заявил на Московском финансовом форуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит ТАСС, рост доходов составил почти 50%.

Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета - почти наполовину, - сказал премьер.

Ранее читатели британского издания Daily Mail жестко отреагировали на информацию о том, что Россия за полгода с начала спецоперации на Украине заработала на экспорте энергоносителей €158 млрд. Такую цифру привел Центр исследований энергии и чистого воздуха, находящийся в Финляндии. В комментариях британцы признали пагубность и неэффективность антироссийских санкций, заявив, что они лишь разрушают экономику и являются средством обмана граждан.

До этого обозреватель Винсент Колен предположил, что Россия в 2022 году может получить рекордные $100 млрд за поставки газа в Европу из-за резкого роста цен на голубое топливо. По его данным, входящие в Евросоюз страны каждый день перечисляют «Газпрому» по $200 млн на фоне «санкций, громких заявлений и обещания эмбарго». При частичном отказе покупать российский газ Москва компенсирует падение объёмов за счет роста цен на топливо.