Мишустин назвал главный приоритет МИД России Мишустин: углубление евразийской интеграции является главным приоритетом МИД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приоритетом МИД России является углубление евразийской интеграции, говорится в опубликованном на сайте правительства поздравлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина сотрудников и ветеранов ведомства по случаю профессионального праздника. Он отметил, что данная задача является основой инициативы президента России Владимира Путина о формировании Большого евразийского партнерства.

Важно обеспечить углубление интеграции Евразийского экономического союза и претворить в жизнь инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства, — говорится в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля.

Премьер отметил, что приоритетом внутри страны на сегодняшний день является расширение торгово-экономического сотрудничества России с дружественными государствами. При этом высоко востребовано содействие по дипломатической линии в реализации перспективных проектов и защите интересов российского бизнеса за рубежом.

Мишустин добавил, что председательство России в органах СНГ и БРИКС в 2024 году дает новые возможности в вопросе эффективного продвижения инициатив в области экономики. Он также выразил уверенность, что российские дипведомства и консульства и далее будут работать с полной отдачей.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия в настоящее время способствует формированию глобального пояса добрососедства. В ходе выступления по случаю профессионального праздника дипломатов он отметил, что их работа вносит важный вклад в защиту национальных интересов страны.