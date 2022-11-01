Мишустин назначил новых замглавы Минцифры Мишустин назначил Борисенко и Филатова заместителями главы Минцифры

Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова заместителями главы Минцифры Максута Шадаева. Согласно документам, опубликованным на сайте правовой информации, председатель российского правительства отдал соответствующие распоряжения еще накануне, 31 октября.

Назначить Борисенко Григория Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, — сказано в тексте одного из документов.

Как указывает РБК, оба функционера — выходцы из консалтинга. Так, Филатов является бывшим сотрудником ирландской консалтинговой компании Accenture, в то время как Борисенко работал в британской PricewaterhouseCoopers. При этом обе фирмы покинули Россию еще весной.

Ранее Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий. Полномочия предыдущего главы фонда Константина Цицина на этом посту прекращены досрочно по собственному желанию. К работе в новой должности Шагиахметов приступит 2 декабря.

До этого Мишустин назначил Владислава Жданова руководителем публично-правовой компании «Роскадастр». Закон о создании Роскадастра был принят в 2021 году. Организация будет вносить в Единый государственный реестр объектов недвижимости (ЕГРН) сведения о границах, заниматься геодезическими и картографическими работами, создавать государственные топографические карты и топографические планы. Кроме того, она станет оператором информационных систем Росреестра.